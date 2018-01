Mindestens 29 Menschen starben bei dem Anschlag auf ein Hotel in Kabul. Unter den Opfern befindet sich auch ein Deutscher, heißt es.

Mehrere Tote bei Angriff auf Luxushotel in Kabul

So, 21.01.2018, 14.54 Uhr

Mehrere Tote bei Angriff auf Luxushotel in Kabul

Mehrere Tote bei Angriff auf Luxushotel in Kabul Die radikal-islamischen Taliban, die das Hotel bereits vor sieben Jahren angegriffen hatten, bekannten sich zu dem erneuten Anschlag.

Attentat Deutsches Todesopfer bei Anschlag auf Hotel in Kabul

Berlin. Bei dem jüngsten Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul auf ein internationales Hotel hat es auch ein deutsches Todesopfer gegeben. Dies teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin mit, ohne nähere Angaben zum Opfer zu machen. (dpa)

