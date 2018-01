SPD arbeitet bis kurz vor Parteitag an Kompromissantrag

Der stellvertretende Parteivorsitzende Torsten Schäfer-Gümbel warb am Donnerstagabend auf einer Kreiskonferenz der SPD in Erzhausen für Koalitionsverhandlungen mit der Union.

SPD-Basis uneins über Neuauflage der Großen Koalition Der stellvertretende Parteivorsitzende Torsten Schäfer-Gümbel warb am Donnerstagabend auf einer Kreiskonferenz der SPD in Erzhausen für Koalitionsverhandlungen mit der Union.

Bonn. Die SPD-Führung will bis unmittelbar vor dem Parteitag am Sonntag an einer Beschlussvorlage arbeiten, mit der auch Kritiker der geplanten Koalitionsverhandlungen ins Boot geholt werden sollen.

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD, l) und der SPD-Vorsitzende Martin Schulz wollen mit einer neuen Beschlussvorlage am Sonntag die Delegierten in Bonn überzeugen.

Foto: Daniel Reinhardt / dpa Die Antragskommission unter Vorsitz des Hamburger Bürgermeisters und SPD-Vize Olaf Scholz werde am Sonntagvormittag einen "erweiterten Leitantrag" vorlegen, hieß es am Samstag in SPD-Kreisen am Rande der Beratungen des Parteivorstandes in Bonn. Die Parteispitze will damit offenkundig die großen Vorbehalte in der Partei gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen aufgreifen.

Die 600 Delegierten sollen am Sonntag über die Empfehlung der Parteiführung abstimmen, nun in Verhandlungen einzusteigen. In der SPD wird eine knappe Entscheidung erwartet. In SPD-Kreisen blieb offen, ob in dem überarbeiteten Leitantrag Forderungen der wichtigen nordrhein-westfälischen SPD aufgegriffen werden sollen. Diese hatte "substanzielle Verbesserungen" in Koalitionsverhandlungen gegenüber den Vereinbarungen in den Sondierungsgesprächen gefordert.

(rtr)

