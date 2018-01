US-Militär: IS-Kämpfer mit Schaufeln erschlagen

Kinder in Mossul leiden unter Kriegs-Trauma Nach der jahrelangen Belagerung durch die IS-Miliz sind die Menschen in der irakischen Stadt Mossul traumatisiert. Besonders Kinder leiden unter dem Erlebten. Spezielle Lehrer-Coachings geben den P...

Berlin. Ein ranghoher US-Militär hat mit einer scharfen Drohung gegen Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für Aufsehen gesorgt. Der Oberstabsfeldwebel John Troxell schrieb am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter, IS-Kämpfer hätten zwei Möglichkeiten, wenn sie dem US-Militär gegenüberstünden: Sich ergeben oder sterben.

Auf Facebook hatte Troxell seine Drohung schon am vergangenen Freitag (Ortszeit) in einem ausführlicheren Post veröffentlicht: "Wenn sie sich ergeben, werden wir sie sicher in ihre Gefängniszelle bringen, ihnen Futter geben, eine Liege und ein ordentliches Gerichtsverfahren. Wenn sie sich nicht ergeben wollen, werden wir sie mit extremer Härte und der Hilfe von Sicherheitskräften töten, Bomben auf sie werfen, ihnen ins Gesicht schießen oder sie mit unseren Grabschaufeln erschlagen."

Ähnliche Worte vor US-Truppen

Auf Facebook wurde der Beitrag Dutzende Male geteilt, auf Twitter mehr als 200 Mal. In Kommentaren erhielt Troxell einige negative, aber überwiegend positive Reaktionen. "Darum warst du die beste Führungsperson, unter der ich jemals dienen durfte", schrieb ein Nutzer.

Laut der "Washington Post" hat der Oberstabsfeldwebel schon einmal eine solche Drohung gegen den IS ausgesprochen. Ein Video zeige, wie er am 24. Dezember bei einer Rede vor jubelnden Tuppen in Afghanistan ähnliche Worte benutze, heißt es in dem Artikel. (br)

