SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil: "Sind uns Verantwortung bewusst"

Berlin. Der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die ersten Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und Sozialdemokraten als "ernsthaft, konstruktiv und offen" beschrieben. Die Äußerungen von Klingbeil waren mit den anderen Parteien abgestimmt.

Man befinde sich in einer besonderen politischen Situation, so der SPD-Politiker. "Wir alle sind uns der Verantwortung, die wir für die Zukunft Deutschland und Europa tragen, bewusst", sagte er. "Wir befinden uns in einer neuen Zeit. Und diese neue Zeit braucht eine neue Politik." Alle drei Parteien seien sich einig, dass es so nicht weitergehen könne. Auch der Stil der Politik solle sich ändern.

SPD entscheidet am Freitag über Koalitionsverhandlungen

Die drei Parteien seien in den 15 Arbeitsgruppen teilweise weit, teilweise noch nicht vorangekommen, sagte Klingbeil. Bis Donnerstag sollen die Ergebnisse vorliegen, über die zunächst Stillschweigen gewahrt werden solle.

Am Freitag will die SPD-Führung deshalb entscheiden, ob sie die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfiehlt. Dafür müsste ein Sonderparteitag am 21. Januar grünes Licht geben. (rtr)

