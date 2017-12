Dieses Jahr sollen Gedenkmärsche für die Demonstrationen regierungstreuer Iraner in mehr als 1200 Städten und Dörfern stattfinden, berichtete das staatliche Fernsehen.

Tausende versammeln sich zu Demonstrationen im Iran Dieses Jahr sollen Gedenkmärsche für die Demonstrationen regierungstreuer Iraner in mehr als 1200 Städten und Dörfern stattfinden, berichtete das staatliche Fernsehen.

Demonstrationen Zwei Tote bei Protesten im Iran – Behörden beschuldigen IS

Teheran. Bei den regimekritischen Protesten im Iran sind zwei Demonstranten getötet worden. Nach Angaben des Gouverneursamts der Provinz Lorestan im Westiran soll aber die iranische Polizei an dem Vorfall nicht beteiligt gewesen sein. Vielmehr gebe es Hinweise auf eine Beteiligung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), behauptete der Sicherheitschef im Gouverneursamt, Habibollah Chodschasteh, nach iranischen Medienangaben am Sonntag.

Über den Tod der zwei Demonstranten in Dorud war schon am Samstagabend in sozialen Netzwerken berichtet worden. Eine über die Aufnahmen gelegte Stimme sagt, die beiden Iraner seien von Polizisten erschossen worden. Sicherheitskräfte hätten auf Demonstranten im westiranischen Dorud das Feuer eröffnet.

Provinz-Regierung: Polizisten haben nicht geschossen

Der Screenshot eines Videos zeigt, wie Menschen versuchen, einen Verletzten in Dorud in Sicherheit zu bringen.

"Bei der illegalen Demonstration in Dorud am Samstag ist es zu gewalttätigen Zusammenstößen gekommen und es wurden leider zwei Menschen getötet", erklärte der Vize-Gouverneur der Provinz Lorestan im staatlichen Fernsehen am Sonntag. "Weder die Polizei noch die Sicherheitskräfte haben geschossen."

Am Samstag war es den dritten Tag in Folge zu regierungsfeindlichen Protesten gekommen. Die Proteste erreichten auch die Hauptstadt Teheran. (dpa/rtr)



