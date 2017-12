Diese Flüchtlinge warteten Ende November an der deutsch-österreichischen Grenze auf ihre Einreise nach Deutschland.

Migration Deutlich weniger Flüchtlinge an deutscher Grenze gestoppt

München/Stuttgart. Immer weniger Flüchtlinge kommen über Österreich, Tschechien und die Schweiz nach Deutschland. Nach Angaben der Bundespolizei ist die Zahl der eingereisten Flüchtlinge in diesem Jahr deutlich zurückgegangen: Bis einschließlich November seien an der Grenze zu Bayern und Baden-Württemberg etwa 19.600 Flüchtlinge gezählt worden, sagte ein Sprecher.

Im Vorjahreszeitraum waren es etwa 74.000 unerlaubte Einreisen. Allein über Bayern kamen demnach knapp 16.000 Flüchtlinge nach Deutschland, 2016 waren es 70.000.

An der Grenze zu Bayern registrierte die Bundespolizei 410 Fälle von Schleusung, 2016 waren es 665. Die 2017 dort aufgegriffenen Flüchtlinge waren zumeist Männer zwischen 16 und 35 Jahren und stammten aus Nigeria, Afghanistan, Syrien und dem Irak. In Baden-Württemberg kamen vor allem Migranten aus Guinea, Nigeria und Eritrea, aber auch aus Somalia und Gambia an. (dpa)





