Der EU droht ein Misserfolg bei ihren Umweltzielen

Brüssel. Ohne zusätzliche Anstrengungen der Mitgliedstaaten wird die EU ihre selbst gesetzten Umweltziele für 2020 zu einem guten Teil verfehlen. Das geht aus einer Analyse der Europäischen Umweltagentur (EUA) hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

Für zwölf von 29 Indikatoren für die Umweltqualität gilt eine Zielerreichung demnach derzeit als unwahrscheinlich, darunter etwa die Reduzierung von Lärm, eine geringere Luftbelastung in Städten, weniger Landverbrauch oder die Reduzierung der Nitratbelastung in der Landwirtschaft. Die Umweltagentur erklärte, die Verlangsamung der Fortschritte in einigen Bereichen sei "besorgniserregend".