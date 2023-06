Scholz missrät ein Witz, ein Groupie erinnert sich

Söder und Lindner brauchen Hilfe, das große Luftwaffenmanöver der Nato und ein Verrichtungskabuff unter Lindemanns Bühne - im Mutmachpodcast von Funke liefern Suse und Hajo Schumacher Wichtige, Witziges und Wirres: Die Nato geht in die Luft. Ein schlumpfiger Humorversuch von Kanzler Scholz. Erinnerungen eines Groupiegirls. Heizfriedensverhandlungen in der Ampel. Arbeitslose Wärmepumpe in der Grünen-Zentrale. Was hat es mit der Verdachtsberichterstattung auf sich? Verliebt in Paul Breitner. Das Leiden der Ostberliner Kreativen. Pädagogisch wertvolle Menstruationsflecken. Ein Plädoyer brechen, machen, nee, halten. Plus: Politikversteher Jörg Quoos erklärt, was diese Woche wichtig wird. Folge 583.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

