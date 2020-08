Dieses Kunstwerk kann, darf und soll Erstaunen auslösen

Lars Haider spielt mit Kunsthallen-Direktor Alexander Klar "Ich sehe was, was du nicht siehst". Heute: Ein Werk von Bogomir Ecker.

Hamburg. Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Eine halbe Stunde schauen sich die beiden ein Gemälde, eine Fotografie oder eine Skulptur an und reden darüber: „Ein Gespräch ist die beste Möglichkeit, Kunst zu erschließen“, sagt Alexander Klar.

Es ist herrlich: Immer wieder beobachtet man Besucher der Galerie der Gegenwart, die stirnrunzelnd oder kopfschüttelnd den – zugegebenermaßen – düsteren Raum mit dieser eigenartigen Installation verlassen. Bogomir Eckers „Tropfsteinmaschine“ kann, darf und soll auch im besten Fall Erstaunen auslösen.

Magie in einer scheinbar enträtselten Wirklichkeit

Der 1950 im slowenischen Maribor geborene Bildhauer beschäftigt sich in seinem Werk mit den Phänomenen der Technik und Kommunikation als den prägenden Impulsen unserer Gesellschaft. Ihn fasziniert dabei die Magie der Dinge in einer scheinbar durchrationalisierten, enträtselten Wirklichkeit.

Für die Hamburger Kunsthalle installierte Ecker 1996 die Tropfsteinmaschine, die bis zum Jahr 2496 die natürliche Bildung eines fünf Zentimeter großen Stalagmiten nachempfinden soll. Die Maschine erstreckt sich über alle Etagen der Galerie: Durch einen Zulauf auf dem Dach wird ein Tank mit Regenwasser befüllt. Dieses wird in einen Pflanzkübel im Erdgeschoss geleitet, um es mit Kohlendioxid und Kalk anzureichern. Wie beim Austritt aus der Höhlendecke verdunstet das Wasser und, da in diesem Moment das Gleichgewicht zwischen Wasser, Kohlendioxid und Kalk gestört wird, scheidet sich Kalk wieder aus und nimmt allmählich die Form eines Tropfsteins an.

Rituale voller Fremdheit und Beklommenheit

In einem Schauraum im Untergeschoss kann man zusehen, wie einzelne Tropfen durch eine gläserne Apparatur mit Tropfkapillar in regelmäßigem Abstand auf eine Steinplatte fallen. Der Künstler hat in seinem Entwurf aus dem Jahr 1987 Folgendes geschrieben: „Ein derartiges einfaches System mit seinem minimalen Wachstum in dieser fünfhundertjährigen Zeitvorstellung schafft enorme Wartungsprobleme.

Zehn Millimeter Wachstum in 100 Jahren erfordern Anstrengungen für zwei oder drei Generationen. 50 Millimeter Ablagerung sind eine enorme Differenz zum restlichen fünfhundertjährigen Geschehen. Diese Anstrengung kann also nur in vielen Generationen von privaten Personen und Institutionen übernommen werden. Und möglicherweise sind es Rituale voller Fremdheit und Beklommenheit, die dann vollzogen werden müssen. Das ist vielleicht das Interessanteste und zugleich Paradoxeste zugleich: Die Maschine fordert das Ritual.“

