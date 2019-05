HSV-Krise: "Kühne darf sich nicht wie ein Fan aus der Kurve verhalten"

"Kühne darf sich nicht wie ein Fan aus der Kurve verhalten"

Hamburg. Bundesliga-Aufstieg verpasst, Trainer und Sportvorstand rausgeworfen, die Mannschaft löst sich auf – und eine Frage bleibt: Was wird aus dem HSV? Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider spricht darüber mit Experten in dem Podcast „Fünf Tage, fünf Köpfe: Wie geht es weiter mit dem HSV?“ In Folge zwei ist Carl-Edgar Jarchow, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des HSV, zu Gast: Für ihn wird die Rolle des Aufsichtsrates in der Krise des HSV unterschätzt, er vermisst dort vor allem sportliche Kompetenz – und hofft, dass Investor Klaus-Michael Kühne seine Anteile verkauft.

Carl-Edgar Jarchow über...

…die Rolle des Aufsichtsrats:

„Die Mitverantwortung des Aufsichtsrates an der Entwicklung des HSV wird unterschätzt. Sie ist relativ groß, weil der Aufsichtsrat ja alles genehmigen muss, was über einer gewissen finanziellen Summe liegt. Jede Investition und jede Entscheidung, die jenseits von 500.000 Euro liegt, muss durch den Aufsichtsrat. Und der ist leider konstant in seinen Fehlentscheidungen.“

…seine Zeit als Vorstandsvorsitzender:

„Es war für mich eine große Freude, dieses Amt auszuüben, auch in der Rückschau. Mein großes Ziel war immer, die Ausgliederung der Profi-Mannschaft durchzubekommen. Ich hatte gehofft, dass das die Chance sein würde, etwas in diesem Verein zu ändern und in bessere Zeiten zu kommen. Was seitdem passiert ist, ist genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich vorhatten.“

…die Ausgliederung des Profibereichs:

„Die Ausgliederung hatte drei Ziele: 1. Wir setzen auf die Jugend und kaufen keine teuren Spieler. 2. Wir bauen Schulden ab. 3. Wir suchen strategische Partner. Leider ist nichts von alldem passiert. Man hat weiter jedes Jahr viel Geld in die Hand genommen, in der Hoffnung, dass sich der sportliche Erfolg schnell wieder einstellt. Und gleichzeitig hat man junge Spieler mit einer guten Perspektive weit unter Wert verkauft.“

…den Weg aus der Krise:

„Wir brauchen die richtigen Personen an den richtigen Stellen, und das noch in der richtigen Konstellation. Es wäre ein Traum, wenn man einmal drei Jahre in derselben Besetzung arbeiten könnte. Das durchzuhalten ist allerdings schwierig. Sie brauchen in erster Linie einen Aufsichtsrat, der eine Kompetenz in wirtschaftlichen und in sportlichen Dingen hat. Und in sportlichen Dingen scheint mir die Kompetenz äußerst gering zu sein. Wenn ich mir manche Transfers angucke, dann frage ich mich: Wie konnte der Aufsichtsrat die abnicken?“

…Investor Klaus-Michael Kühne:

„In meiner Zeit als Vorstandsvorsitzender war Herr Kühne Darlehensgeber. In dem Moment, in dem seine Rolle immer größer wurde, in dem er über eigene Berater Einfluss auf die Transferpolitik genommen und sich öffentlich zum HSV geäußert hat, wurde es schwieriger. Bei Bayern München wird ein Anteilseigner nie etwas über einen Spieler oder einen Trainer sagen. Das Problem ist: Wenn sie einen solchen Anteilseigner haben, werden sie keine anderen seriösen Anteilseigner finden. Ein Investor darf sich nicht wie ein Fan aus der Kurve verhalten. Aus meiner Sicht wäre die beste Lösung, wenn er seine Anteile an einen strategischen Investor verkaufen würde.“

…die finanzielle Situation des HSV:

„Die wirtschaftlichen Probleme sind vielleicht noch gefährlicher für die Zukunft des Vereins als die sportlichen. In manchen Kostenarten erreichen wir Champions-League-Niveau, ansonsten sind wir davon leider weit entfernt.“

…die richtigen Trainer:

„Ich fand, dass Hannes Wolf eine gute Wahl war. Im Moment würde ich dazu tendieren, einen erfahrenen Trainer zu nehmen.“

…die kommende Saison:

„Die Erfahrung lehrt ja eigentlich, dass man nach einem Abstieg alles daran setzen muss, gleich wieder aufzusteigen. Gelingt das nicht, wie jetzt beim HSV, wird es immer schwieriger. Die nächste Saison wird alles andere als ein Selbstläufer, zumal die Vorbereitungen ein Manager übernommen hat, der jetzt gar nicht mehr da ist. Es ist schon absurd, wie das gelaufen ist. Die Nummer mit Ralf Becker fand ich selbst für HSV-Verhältnisse überraschend.“