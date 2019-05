HSV-Krise: "Ausgliederung wirkte wie Brandbeschleuniger"

Hamburg. Bundesliga-Aufstieg verpasst, Trainer und Sportvorstand rausgeworfen, die Mannschaft löst sich auf – und eine Frage bleibt: Was wird aus dem HSV? Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider spricht darüber mit Experten im Podcast „Fünf Tage, fünf Köpfe: Wie geht es weiter mit dem HSV?“

In Folge eins sagt Manfred Ertel, ehemaliger Aufsichtsratschef, was Werder Bremen mit dem Niedergang des Vereins zu hat und warum man notfalls mehrere Jahre in der zweiten Liga bleiben muss. Weitere Gäste in den nächsten Tagen sind der HSV-Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann, Vereinspräsident Marcell Jansen, Ex-HSV-Chef Carl-Edgar Jarchow und Sportjournalist Pit Gottschalk.

Manfred Ertel über…

...den Wendepunkt in der Geschichte des HSV:

„Der Niedergang des HSV begann in den Jahren 2006, 2007, 2008. Der entscheidende Moment war für mich aber das Frühjahr 2009 mit den legendären Werder-Wochen. Damals hat der HSV in kürzester Zeit alle Ambitionen im DFB-Pokal, im Uefa-Cup und in der Meisterschaft verspielt, schied gegen Werder Bremen zweimal im Halbfinale aus. Bernd Hoffmann hat mal gesagt, das sei der Urknall des Niedergangs gewesen. Da kann ich ihm nur zustimmen. Nach den Werder-Wochen wurde Martin Jol, einer unserer besten Trainer, vom Hof gejagt, und dann begann auch noch das Zerwürfnis mit Dietmar Beiersdorfer. Ich glaube, das war der Grundstein der Krise, an der der HSV bis heute zu knabbern hat.“

…über das Kernproblem des HSV:

„Der HSV hatte in den vergangenen Jahren nie ein klares Konzept und eine klare Philosophie für einen nachhaltigen sportlichen Neuanfang. Es gab zwischendurch mal den Versuch, das zu schaffen, was unter dem Präsidenten Carl-Edgar Jarchow leider gescheitert ist. Es geht bis heute nur darum, schnell wieder nach oben zu kommen und viel Geld zu machen. Es ging nie um eine nachhaltige Struktur. Das ist ein grundlegender Fehler.“

…über die Ausgliederung des Profi-Bereichs:

„Mit der Ausgliederung des Profi-Bereichs ist den HSV-Fans damals ein Floh ins Ohr gesetzt worden, so nach dem Motto: Wir werden der FC Hollywood an der Elbe. Am Ende sind wir der FC Hollywood für Arme geworden. Den Fans ist damals viel vorgemacht worden: Die Schlange von Investoren, die angeblich Millionen in den Club investieren wollten, hat es nie gegeben. Die Ausgliederung war ein Brandbeschleuniger für die Krise des HSV, auch, weil wir auf die falschen Personen gesetzt haben. Dietmar Beiersdorfer war als Vorstandsvorsitzender die falsche Wahl.“

…über Spieler, die beim HSV nicht die Leistung erreichen wie in anderen Vereinen:

„Es werden viele Spieler gekauft, die in den Vereinen, aus denen sie kommen, eine hervorragende Rolle gespielt haben und die dann beim HSV anders eingesetzt werden. Das ist einer der Gründe für Leistungseinbrüche. Ein anderer scheint mir das ganze Gehabe, um den ,großen‘ HSV zu sein. Das setzt sich wie ein schlechter Gedanke in den Köpfen der Spieler fest. Am Ende reicht es nicht, namhafte Profis zusammen zu kaufen, wenn man kein klares Konzept hat.“

…über die Trainerwechsel:

„Der letzte Trainer, der mal länger als zwei Spielzeiten da war, war Frank Pagelsdorf, von 1997 bis 2001. Seitdem hat der HSV 23 Trainer gehabt, das sagt schon alles.“

…die Trennung von Trainer Hannes Wolf:

„Wenn nach dem Spiel gegen Ingolstadt Hannes Wolf schon gesagt worden ist, dass er in der neuen Saison nicht dabei ist: Wieso hat man dann vor den letzten beiden Spielen nicht noch versucht, einen neuen Impuls mit einem neuen Trainer zu setzen? Das war ein eklatantes Führungsversagen.“

…seinen Wunsch für die Zukunft des HSV:

„Der HSV braucht Kontinuität und Zeit, der Trainer darf nicht unter dem Druck stehen, sofort aufsteigen zu müssen. Wir brauchen Spieler, die sich mit dem Club identifizieren können und mit denen sich dann auch die Fans identifizieren können. Der HSV gehört in die erste Bundesliga, keine Frage, aber nicht um jeden Preis. Das übergeordnete Ziel müsste sein, spätestens in drei Jahren wieder in der ersten Liga, und spätestens in fünf Jahren wieder um internationale Plätze zu spielen. Und dafür müsste es ein klares Konzept geben."