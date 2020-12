Doll hatte nach HSV-Sieg in München „Angst um mein Leben“

Hamburg/Heide. Den Tag vor Weihnachten hatte Thomas Doll eigentlich komplett durchgetaktet. Nach dem Frühstück in seinem Elternhaus bei Heide ein kurzes Gespräch mit dem Abendblatt, dann eine Joggingrunde, die Weihnachts-Ente in Wesseln abholen und am Nachmittag dann endlich das gemeinsame Kaffee und Kuchen mit der Schwester und seinen Eltern. Dass aus dem kurzen Gespräch mit dem Abendblatt aber am Ende die längste Podcast-Ausgabe von „HSV – wir müssen reden“ aller Zeiten wurde, lag natürlich auch an Doll selbst.

Doll: Auch Beiersdorfer wollte nach Rom

Um es kurz zu machen: Der frühere Spieler und Trainer des HSV war einen Tag vor Weihnachten in bester Plauderlaune. Knapp zwei Stunden lang erinnerte sich Doll an seinen Wechsel aus dem Osten nach Hamburg („auch Borussia Dortmund war an mir dran“), an eines seiner besten Spiele aller Zeiten („plötzlich erhob sich in Frankfurt das ganze Stadion“) und an seinen Wechsel zu Lazio Rom („Dietmar Beiersdorfer saß neben mir im Flugzeug und wollte direkt mit“).

Van der Vaarts HSV-Entscheidung fiel im Elbtunnel

Der 54-Jährige sprach über seine Zeit als HSV-Trainer, den Wechsel von Rafael van der Vaart nach Hamburg („Nach unserem ersten Treffen hatte er sich auf der Rückfahrt noch im Elbtunnel für den HSV entschieden“) und Fitnessjunkie David Jarolim („der hatte einen Körperfettanteil von 0,8 Prozent“).

In kurzer Hose und hochgezogenen roten Kniestrümpfen saß Doll im Wohnzimmer bei seiner Mutter und ließ sich von einem Überraschungsgast nach dem anderen entzücken. Neben van der Vaart und Jarolim wurden unter anderem auch Frank „Wuschi“ Rohde, Trauzeuge Torsten Walter, sein langjähriger Trainerkollege Ralf „Katze“ Zumdick und der frühere HSV-Stadionsprecher Lotto King Karl in den Weihnachts-Podcast geschaltet.

Als HSV-Coach Doll um sein Leben fürchtete

Gänsehaut bekam der Wahl-Budapester, als der frühere HSV-Mediendirektor Jörn Wolf ihn an einen Flug im Schneegestöber aus München nach Frankfurt erinnerte, als Doll nach einem 2:1-Sieg gegen die Bayern im „Aktuellen Sportstudio“ zu Gast sein sollte. „Da hatte ich Angst um mein Leben“, gab er zu.

Doch Doll sprach natürlich nicht nur über Fußball. Der Trainer, der gerade erst eine Anfrage als ghanaischer Nationaltrainer abgelehnt hatte, berichtete auch über seinen an Demenz erkrankten Vater, mit dem er nach mehreren Corona-Tests doch noch Weihnachten feiern kann. Sein größter Wunsch für 2021 hatte dann neben Gesundheit und dem Überstehen der Corona-Krise aber doch wieder mit dem HSV zu tun: endlich wieder aufsteigen.