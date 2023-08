Bau der U5 wird zur Belastung für die Hamburger

Heute geht es um Großbaustellen, die in den kommenden Jahren in Hamburg zur Belastung werden dürften. Es geht um einen kuriosen Fund, den Bundespolizisten am Flughafen gemacht haben, um eine erfreuliche Entwicklung bei den Neugründungen von Unternehmen in der Stadt, um eine Baustelle auf der A1 am letzten Wochenende der Hamburger Sommerferien, um medizinische Behandlungsfehler und um eine Straße, in der es häufig kracht und Autos in Schaufenstern landen.