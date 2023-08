Täglicher Podcast Hamburg – Zahl der Singlehaushalte steigt weiter an

Heute geht es um die von der Bundesregierung geplante Legalisierung von Cannabis, vor der anerkannte Suchtforscher warnen. Es geht um die Konsequenzen, die Hamburg aus der tödlichen Messerattacke von Brokstedt zieht, um die Kosten für die bisherige Planung einer neuen Elbquerung, um die Entwicklung der Singlehaushalte in Hamburg und die Absage der Schulbehörde an ein Handyverbot in Grundschulen.