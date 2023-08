Heute geht es um eine spektakuläre Idee des SPD-Fraktionschefs Dirk Kienscherf, der die traditionelle Innenstadt mit der HafenCity verbinden möchte. Es geht um die Lage am Hamburger Wohnungsmarkt und die Zweckentfremdung von Wohnraum. Es geht um Graffiti auf dem Bismarckdenkmal, einen Totschlagsprozess am Hamburger Landgericht und um die Häufigkeit von Blitzeinschlägen in Hamburg.