Flughafen: Bester Monat seit Oktober 2019

Heute: Die Bilanz, die der Flughafen für den Monat Juli zieht, und die Frage, die sich so viele Hamburgerinnen und Hamburger stellen: kaufen oder mieten?

Heute geht es um die Bilanz, die der Flughafen für den Reisemonat Juli zieht. Es geht um einen möglichen Tabubruch bei den Hamburger Grünen, die wiederkehrende Frage, die sich so viele Hamburgerinnen und Hamburger stellen: kaufen oder mieten? Es geht um die Festnahme eines Dealers in Rahlstedt, einen Messerangriff in Barmbek, Menschen mit besonderen Begabungen und einen Abgang beim FC St. Pauli.