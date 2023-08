Heute geht es um die Frage, wie viel ein Führerschein in Hamburg kostet, und um die Schlammschlachten in Wacken .

Heute geht es um die Frage, wie viel ein Führerschein in Hamburg kostet und wie sich die Preise entwickelt haben, es geht um steigende Arbeitslosenzahlen trotz Arbeitskräftemangels, um den amtierenden Bundesratspräsidenten Peter Tschentscher, der auf seine im Oktober endende Amtsperiode blickt, um Dauereinsätze für Hamburgs Polizei und Feuerwehr, um Schlammschlachten in Wacken und ein Aufforstungsprojekt in Panama.