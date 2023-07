Heute geht es um den Tod des großen Hamburger Schauspielers Christian Quadflieg, der mit 78 Jahren gestorben ist. Weitere Themen: In der Nähe des Hauptbahnhofs kam es zu einer schweren Explosion, die Sicherheitskontrollen am Flughafen funktionieren wieder vernünftig – und in Eimsbüttel mussten zwei Menschen aus einem brennenden Haus gerettet werden.