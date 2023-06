Heute geht es um Widerstand gegen den 14-Jährigen, der die Hamburger Polizei in Atem hält, und in der Innenstadt werden am Wochenende Pflanzen verschenkt.

Heute geht es um Widerstand gegen den 14-Jährigen, der die Hamburger Polizei in Atem hält. Weitere Themen: Die Anzeichen, dass der Amoklauf in Alsterdorf hätte verhindert werden können, mehreren sich, die A 7 steht schon wieder unter Wasser – und in der Innenstadt werden am Wochenende Pflanzen verschenkt.