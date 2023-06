Hamburg-News: Klage wegen Zweitwohnungen abgewiesen

Heute geht es um eine Klage wegen der Nutzung von Ferienwohnungen in Schleswig-Holstein, und der Aufsichtsrat will den Vertrag mit der HHLA-Chefin verlängern.

