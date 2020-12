Im täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Autofahrer und Hausbewohner müssen sich im kommenden Jahr auf deutlich steigende Energiepreise einstellen. Der Grund ist die neue CO2-Steuer. Wen es besonders trifft, verraten wir im heutigen News-Podcast — und alle Neuigkeiten zur Corona-Lage in der Hansestadt.