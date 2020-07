Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in zehn Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Heute geht es um den Start des Corona-Testzentrums am Hamburger Flughafen, einen gruselige Leichenfund an der Elbchaussee, um Nivea zum Selbstabfüllen, um ein neues Kraftwerk in Wedel und Neues von HSV-Legende Horst Hrubesch.

( HA )