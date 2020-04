Hamburg News: Die neuen Regeln für Friseurbesuche

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Ein weiterer Tag, an dem sich fast alles – wie soll es in diesen Zeiten anders sein – um das Thema Corona dreht.

Haben Sie auch schon einen Termin bei einem Friseur? Die dürfen Montag wieder aufmachen – wir sagen in diesem Podcast, was sich alles ändert. Außerdem: In den Hamburger Kitas werden schon wieder zehn Prozent aller Kinder betreut, Schleswig-Holstein lässt Dauercamper und Segler ins Land – und die Spielplätze werden wohl überall wieder geöffnet.