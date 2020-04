Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Täglicher Podcast Hamburg-News: Wo stehen wir in der Corona-Krise?

Hamburg. Heute geht es in unserem täglichen Podcast um eine neue Reihenuntersuchung, mit der Hamburg feststellen will, wie viele Menschen tatsächlich an Corona erkrankt ist.

Es gibt neue Zahlen über die Verstöße gegen das Abstandsgebot, mahnende Worte des Bürgermeisters in Richtung Schleswig-Holstein – und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider sagt, wo Hamburg in der Krise steht.

