Hamburg-News: Coronavirus? Keine Panik, Leute!

Im täglichen News-Podcast vom Hamburger Abendblatt erfahren Sie in 15 Minuten alles, was wichtig ist – und wichtig wird.

Hamburg. Das Hamburger Abendblatt gibt es auch zum Hören: Montags bis freitags können Sie in Hamburg-News, dem täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts, erfahren, was in der Stadt wichtig ist und wichtig wird. In einer guten Viertelstunde gibt heute Chefredakteur Lars Haider einen schnellen Nachrichtenüberblick und diskutiert mit Experten über die Themen des Tages.

Heute müssen wir über den bemerkenswerten, weil ruhigen Auftritt von Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks zum Thema Corona sprechen. Grundtenor: Leute, bleibt besonnen. Außerdem geht es um die Vergabe der Michelin-Sterne an viele Hamburger Restaurants, um die Verschiebung der Internorga und die Vergabe der Internationalen Automobil-Ausstellung – und um einen neuen Podcast mit dem sehr jungen CDU-Hoffnungsträger Philipp Amthor.