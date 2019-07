Airport-Chef Eggenschwiler – auch im Büro ein Familienmensch

Hamburg. Michael Eggenschwiler wusste schon als Kind, dass er „irgendetwas mit Mobilität“ machen will. Seit 2005 ist der Schweizer Chef des Flughafens Hamburg Airport Helmut Schmidt. In der Abendblatt-Reihe „Entscheider treffen Haider“ spricht Eggenschwiler über das Wachstum des Flughafens, über Freunde und Gegner, wichtige Förderer und seine größte Schwäche.

Das sagt Michael Eggenschwiler über…

... seinen Berufswunsch als Kind:

Pilot, mich hat das Fliegen schon immer fasziniert. Mein Großvater flog bei der englischen Luftwaffe, ich selbst saß schon sehr früh auf dem Weg zu den Großeltern nach England über den Wolken. Da habe ich die Welt von oben bestaunt. Das finde ich heute noch spannend, z.B. beim Flug über die Alpen oder die Nordsee. Auch habe ich so das Glück gehabt, viel von der Welt zu sehen.

... den besten Rat der Eltern:

Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung und eine gute Kinderstube.

... Vorbilder:

Ich hatte nie ein „echtes“ Vorbild, ich will viel lieber aus vielen „Vorbildern“ immer wieder einzelne positive Elemente nehmen.

... Beurteilungen von Lehrern/Professoren:

Hoffentlich nur Positives.

... die entscheidung für den aktuellen Beruf:

Mich hat Mobilität und Internationalität immer fasziniert. Dann kommt auch das notwendige Glück dazu, dort arbeiten zu dürfen, wo man dies täglich spürt.

... die wichtigsten Förderer:

Meine Eltern, meine Frau und meine Kinder, meine Chefs und meine Mitarbeiter, meine Arbeitskollegen, meine Freunde als Ratgeber.

... Menschen, auf die er hört:

Beruflich gibt es natürlich enge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Rat ich sehr schätze. Ansonsten: auf meine Frau. Wir sind seit der Schulzeit zusammen, sie kennt mich so gut wie sonst niemand anderer.

... Eigenschaften, die er an seinen Chefs bewundert hat:

Visionen und die Kraft, diese anzusteuern. Glaubwürdigkeit und persönliche Integrität.

... Dinge, die ein Chef auf keinen Fall tun sollte:

Seine Menschlichkeit an der Bürotür abgeben. Es ist wichtig, immer zugänglich und interessiert zu sein. Ich bin ja ein Mensch wie jeder andere auch.

... Prinzipien seines Führungsstils:

Klare Ziele, informieren, präsent sein, vorbildliches Verhalten, Rückmeldung geben, positiv wie negativ, Verantwortung übertragen und Vertrauen geben.

... die Bedeutung von Geld:

Gibt Sicherheit, erfüllt auch Träume. Darf aber nicht alleiniger Antrieb sein. Zufriedenheit und Gesundheit gehen immer noch vor Geld.

... seine Erwartung an Mitarbeiter:

Dass sie nie aufhören, auch einmal quer zu denken. Ich schätze Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Eigeninitiative, die mit durchdachten Konzepten an mich herantreten. Loyalität, Leistung, Einsatz und sichtbares Interesse am Beruf sind mir wichtig.

... Bewerbungen:

Mir ist wichtig, dass der fachliche und der menschliche Faktor betrachtet werden. Ich will auch spüren, dass der Bewerber zu uns als Unternehmen passt. In solche Gespräche gehe ich ohne Vorurteile.

... Duzen oder siezen:

Sowohl als auch.

... größte Stärken:

Ich kann auch in stürmischen Zeiten Ruhe bewahren – das hilft in vielen Situationen.

... größte Schwächen:

Ich kann nicht kochen.

... andere Entscheider, die er gern näher kennenlernen würde:

Durch meine Funktion habe ich das Glück, dass ich immer wieder interessante Persönlichkeiten treffen kann. Da mache ich auch gerne einmal einen Umweg, um so jemanden zu treffen.

... Fragen an Entscheider:

Das entscheide ich, wenn es zum Gespräch kommt.

... Betriebsräte:

Sie sind wichtige Partner.

... zuletzt gemachte Fehler:

In der Beantwortung dieses Fragebogens habe ich bestimmt wieder eine schweizerische Schreibweise übersehen.

... Entscheidungen, die auf dem Karriereweg geholfen haben:

Das zu tun, woran ich Spaß habe. Und auch gelegentlich Geduld zu haben.

... wöchentliche Arbeitsstunden:

Habe ich noch nie gezählt.

... nächtlichen Schlaf:

sechs bis sieben Stunden unter der Woche, am Wochenende acht.

... Umgang mit Stress:

Ich bin gern in der Natur – das ist mein Ausgleich. Jeden Morgen drehe ich die Runde mit dem Hund.

... Kommunikation:

Das persönliche Gespräch ist mir sehr wichtig. Bevor ich ellenlange Mails oder schriftliche Abhandlungen austausche, hole ich lieber alle an einen runden Tisch. Da ich viel unterwegs bin, kommuniziere ich dann eher per Tablet und Smartphone – auch privat mit meinen Kindern, die beide im Ausland leben.

... die Zeit am Schreibtisch:

Am Schreibtisch sitze ich eher wenig, viel mehr bin ich in Gesprächen oder vor Ort.

... einen beruflichen Rat für andere Menschen:

Tun Sie das, woran Sie Spaß haben und nicht das, was Sie glauben, dass sie tun müssen, weil „man“ das so macht.

... den Unterschied zwischen dem Menschen und dem Manager Eggenschwiler:

Nicht so viel. Ich bin ein Familienmensch. Das kommt im Büro auch zum Tragen. Denn alle Mitarbeiter am Flughafen – egal ob vom Zoll, einer Fluggesellschaft oder eben vom Flughafen – sind eine starke Gemeinschaft, die wir „Airport Family“ nennen. Diese Menschlichkeit ist sicherlich ein Grund, warum wir eine so geringe Fluktuationsrate haben.

... Dinge, die er immer schon mal sagen wollte:

Ich bin nicht derjenige, der das sagt, was alle schon gesagt haben. Das überlasse ich anderen.