Probanden – Versuchskaninchen oder Motoren des Fortschritts?

Nele Geßler, Ärztliche Leiterin der Studienzentrale an der Asklepios-Klinik St. Georg in Hamburg.

Foto: Thorsten Ahlf / Funke Foto Services

Hamburg. Mehr als 500 Studien liefen im vergangenen Jahr allein an den Hamburger Asklepios-Kliniken, geforscht wurde unter anderem zu verschiedenen Krebserkrankungen, zu Herz-Kreislauf-Störungen, aber auch zu Erkrankungen aus fast jedem anderen medizinischen Fachbereich. Doch was hat der einzelne Patient überhaupt davon, an einem solchen Forschungsprojekt teilzunehmen? „Der individuelle Nutzen ist natürlich zunächst einmal unklar, denn wir wissen ja noch nicht, ob beispielsweise ein neues Medikament wirkt. Deshalb machen wir ja erst die Studie“, sagt Dr. Nele Geßler.

Digitale Sprechstunde: Nele Geßler über Studien

Allerdings könne es ein Vorteil sein, dass der Patient Zugang zu neuartigen Therapieansätzen erhalte. „Er bekommt zum Beispiel ein Medikament, das sich erst in der Zulassung befindet und erprobt wird. Vielleicht – das ist natürlich die Hoffnung der Patienten und auch die von uns Wissenschaftlern – verbessert es den Zustand, trägt sogar zur Heilung bei“, so die 40-jährige Kardiologin in der „Digitalen Sprechstunde“, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios.

Auch über Studien zu Covid-19 spricht die Oberärztin und Mutter zweier Kinder in einer neuen Folge der erfolgreichen Gesprächsreihe mit Vanessa Seifert.