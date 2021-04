Der Krisenmanager: Sönke Fock von der Agentur für Arbeit

Mut und Support in der Krise, Vorbilder und schlaflose Nächte. Sönke Fock, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Hamburg im Gespräch mit Reinhild Fürstenberg.

Veränderungsprozesse gut zu steuern gehört für Führungskräfte zu den größten Herausforderungen. Durch die Pandemie ist die Arbeitswelt noch digitaler und unvorhersehbarer geworden – Veränderungen sind inzwischen das neue Normal. Im Podcast „Die besten Chef*innen“, einer Kooperation des Fürstenberg Instituts mit der Funke Mediengruppe, in der auch diese Zeitung erscheint, spricht Reinhild Fürstenberg mit Sönke Fock, Chef der Hamburger Arbeitsagentur, darüber, wie sein Team in der Krise über sich hinaus gewachsen ist.

Es braucht vor allem Mut, Empathie und eine gesunde Fehlerkultur, um dem Team die Angst vor dem Unbekannten zu nehmen. In der Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung des Fürstenberg Instituts zeigt sich: Veränderungsprozesse beinhalten immer auch die Chance, dass für einzelne Menschen etwas Neues, sogar Besseres entsteht. Wer mutig an die neuen Aufgaben geht, wird in jedem Fall spannende Ergebnisse sehen.