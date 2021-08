1 Blind Date: „Ist eine Kirche ohne Gott vorstellbar?“

Hamburg. Der Wetterexperte Frank Böttcher ist überzeugter Naturwissenschaftler, nicht gläubig, sehr eloquent, dabei gern auch mal provokant und somit ein spannender Gesprächspartner für Kirsten Fehrs beim Podcast „Blind Date mit der Bischöfin“. Gleich zu Anfang konfrontiert er sie mit der Frage, wie sich der Schöpfungsgedanke und der biblische Spruch „Mach dir die Welt untertan“ miteinander vereinbaren ließen. Bischöfin Fehrs sieht da keinen Widerspruch, denn theologisch würde das als Aufforderung verstanden, die Erde zu hegen und zu pflegen und die Schöpfung zu bewahren.

Schon sind die beiden mittendrin in einer Diskussion um Klimawandel, Extremwetter, Fridays for Future und den Wandel der Gesellschaft, der durch die leidenschaftlichen Proteste der Jugend derzeit angestoßen ist. „Wir driften bei dem Thema gesellschaftlich auseinander“, sagt Kirsten Fehrs, die die Kirche gern als Raum sehen würde, in dem Gewerkschafter, Klimaaktivisten und Unternehmer ihre polaren Positionen miteinander austauschen. Sie entwirft das biblische Zukunftsbild einer verheißungsvollen, himmlischen Stadt, was dazu anspornt, die reale Stadt in der Gegenwart positiv zu verändern.

Die Ideale scheitern an dem eigenen Widerwillen zum Verzicht