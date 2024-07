- Ina und Marzel diskutieren in dieser Folge über: - Ist es okay, wenn die Katze nachts in der Mitte schnurrt? - Was tun, wenn der Hund nachts ins Bett krabbelt? - Eklig? Ungesund?…. - ….oder einfach nur….schön? - Außerdem: Killerkatze Francis hat wieder zugeschlagen - Der Tatort: Marzel Wohnzimmer - Wir freuen uns auf Eure Bewertungen und Likes - Abonniert unseren Podcast, natürlich kostenlos - Feedback: tiere@Abendblatt.de - Viele Grüße! Eure Ina und Euer Marzel

- Inas Briard (Skudde) darf natüüüürlich nachts nicht ins Bett

- Er darf noch nicht mal auf die Etage, auf der das Ehebett steht

- Wie sieht es bei ihrer Schwester aus? Interessante Geschichte.

- Bei Marzel und seiner MaineCoon-Katze sieht es wie folgt aus:

- Francis macht eh, was sie will. Und Marzel lässt sie gewähren.

- Wie begründet Marzel, dass seine Katze nachts ins Bett darf?

- Wie so oft - Marzel macht sich seine Welt, wie sie ihm gefällt:)

- Wie haltet Ihr es mit Euren Haustieren?

- Rückt Ihr nachts zusammen, damit der Hund oder die Katze auch Platz hat?

- Und als Bonustrack: Francis wird wieder mal ihrem Ruf als Killerkatze gerecht

- Ein Vogel hat sich in Marzel Wohnzimmer verirrt.

- Deshalb sagen wir: RIP (Rest In Peace), little Bird

- Hoffentlich habt Ihr beim Hören soviel Spaß wie wir bei der Aufnahme

- Bleibt gesund, Eure Ina und Euer Marzel

- Wir freuen uns auf Eure Bewertungen und Likes

- Abonniert unseren Podcast, natürlich kostenlos

- Feedback: tiere@Abendblatt.de