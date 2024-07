Lebensmittel-Großhändler Vincenzo Andronaco erzählt, wie er als Neunjähriger schuftete und warum er seinem Lehrer für dessen Ohrfeigen dankbar ist.

Kindsein in den 50er- und 60er-Jahren in einem armen Dorf in Sizilien ist nicht nur sonnig. Davon erzählt Vincenzo Andronaco, Händler, Gourmet und der wahrscheinlich bekannteste Italiener in Hamburg, in der ersten Folge des neuen Podcast. Seine Kindheit war vor allem arbeitsreich. Schon als Neunjähriger pflückte er nachts Jasmin, um Geld für die Familie dazuzuverdienen. Dafür konnte sich seine Familie als einzige im Ort Mortadella leisten.

Der Mann, der den italienischen Geschmack in den Norden gebracht hat, verrät, was er als Kind gegessen hat – und heute noch am liebsten isst. Der erfolgreiche Firmen-Patriarch erzählt auch, warum ihm sein Schullehrer Ohrfeigen gegeben hat und er ihm dankbar dafür ist, was er bewacht hat wie Gold, was der einzige Ort war, um offiziell Mädchen zu treffen, wer sein Jugendschwarm war und wie ein Bild in einer Zeitschrift die Initialzündung für seine „Vision“ gegeben hat.

