Diagnose Krebs. Ein Schock, der bei den Betroffenen viele Fragen aufwirft. Manchmal auch diese hier: Was kann ich essen, um die Heilung zu beeinflussen? „Eine ausgewogene Ernährung spielt insbesondere bei einer Krebserkrankung eine ganz wichtige Rolle“, sagt Cordula Ruch. Die promovierte Ökotrophologin berät Patienten am Asklepios Klinikum Harburg, arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Ernährungsexpertin. Worauf es ankommt und wie die richtige Ernährung die Chance auf Heilung verbessern kann, erklärt die Hamburgerin in dieser Podcast-Folge.