Heute geht es um den unglaublichen Regen in Hamburg, der sogar dazu geführt hat, dass Wasser in HVV-Busse lief. Weitere Themen: An der Elbchaussee wird eine Villa für 18 Millionen Euro verkauft, im Schmidt Theater war es im wahrsten Sinne des Wortes „Oberaffengeil“ – und ein Bestseller-Autor verteidigt die Leistung von Bundeskanzler Olaf Scholz.