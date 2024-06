„Hilfe, mein Sohn kifft“ oder „Unsere Tochter probiert Lachgas – was jetzt?“ Elterliche Sorgen wie diese kennt Dr. Peter Strate, einer der renommiertesten Suchtmediziner Hamburgs und selbst dreifacher Vater, nur zu gut: „Klar, Cannabis gehört nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen und Lachgas ist gerade ein gefährlicher Trend auf den Schulhöfen. Wir können als Erwachsene mahnen und warnen, allerdings interessiert das Teenager dann oft auch nur begrenzt“, sagt der Chefarzt der Klinik für Abhängigkeitserkrankungen an der Asklepios Klinik Nord-Ochsenzoll. Was Eltern tun können, um ihre Kinder zu schützen, und warum mehr Gelassenheit hilft, erzählt der Experte in einer neuen Folge der „Digitalen Sprechstunde“.