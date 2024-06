Heute geht es um die Frage, wie viele Menschen tatsächlich in Hamburg leben und wie stark diese Zahl gewachsen ist. Weitere Themen: Die Tennis-Damen bekommen in diesem Jahr doch noch ein eigenes Profi-Turnier in Hamburg, der Geiselnehmer vom Flughafen muss lange in Haft – und beim EM-Fanfest gibt es Wasser und Sonnenschutzmittel kostenlos.