- Kommt heute hitzefrei? Wir drücken die Daumen - Unsere Themen heute: - Mit dem Auto auf das Rollfeld…. - ...Urteil und Begründung des Richters bei uns - Noch mal Gericht: Cum-Ex/Christian Olearius… - ….Verfahren eingestellt. Ist das gerecht?... - …ist das eine gute Nachricht für Olaf Scholz? - Keine Überraschung: Home Office kann krank machen - Wir freuen uns auf Eure Bewertungen und Likes - Abonniert unseren Podcast, natürlich kostenlos - Feedback: moinhamburg@abendblatt.de

- Bei dem Wetter: Kommt Hitzefrei?

- Das hört Ihr heute in unserem Podcast:

- Wenn der Richter deutliche Worte findet…

- …Tochter entführt, mit dem Auto aufs Rollfeld...

- …unsere Gerichts-Reporterin berichtet

- Noch ein Prozeß, Verfahren aber eingestellt...

- Stichwort Cum-Ex/Warburg-Bank…

- …ist das gerecht? Matthias Iken mit seiner Analyse….

- ...kann Olaf Scholz jetzt aufatmen?

- Und zum Schluss: Home Office kann krank machen…

- …als wenn wir es nicht schon immer geahnt hätten!

- By the way: Zum Thema Home Office...

- ...empfehlen wir Euch diese Episode:

- Kai Diekmann (anti) und Lars Haider (pro)

- https://open.spotify.com/episode/3sQGOlh5Kh8ufFUFOBX9lw?si=MKrBKcqzTjeNO828l0euzg&nd=1&dlsi=75feb62fdd094523

- Wir freuen uns auf Eure Bewertungen und Likes

- Abonniert unseren Podcast, natürlich kostenlos

- Feedback: moinhamburg@abendblatt.de