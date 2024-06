Hey, ich bin Selina und lade dich dazu ein, mit mir hinter die Kulissen verschiedener Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge in unterschiedlichsten Unternehmen zu werfen. Aber ich bin nicht allein! In „NextGenWork“ führe ich Interviews mit Auszubildenden, die sich bereits für diesen Beruf entschieden habe und uns somit authentische Einblicke in ihren Alltag gewähren. Hier bleibt keine Frage unbeantwortet. Aber das ist noch nicht alles! „NextGenWork“ ist ein Wegweiser für deinen Berufsstart und gibt Orientierung bei der Berufswahl. Komm mit mir auf diese Reise und finde heraus, welcher Weg dein nächster werden könnte! Bis bald - in deinem Berufsstart Guide „NextGenWork“.

