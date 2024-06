Die Exfrau von Vitali Klitschko kehrt mit 50 Jahren zum Modeln zurück - ist mit dem Herzen aber auch immer wieder in der Ukraine.

Lange war sie die Frau an Vitali Klitschkos Seite, mittlerweile trägt sie wieder ihren Mädchennamen und lebt als Single in Hamburg: Natalia Yegorova. Die 50-Jährige ist nicht nur Sängerin, Mutter und Aktivistin sondern wagt sich nun auch wieder zurück ins Modelbusiness - genauer gesagt in die MGM-Agentur von Marco Sinervo. Im Podcast Snapshot spricht die gebürtige Ukrainerin nun über ihre Erfahrungen als Best-Ager-Model, ihr Schönheitsgeheimnisse, die Vorzüge des Älterwerdens und ihr Verhältnis zu Ex-Mann Klitschko sowie die schwierige Situation in ihrem Heimatland.