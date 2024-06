Was bewegt junge Menschen, den Arztberuf zu ergreifen? Darum geht es in einer Spezial-Folge der „Digitalen Sprechstunde“, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Zu Gast sind zwei Studierende der Asklepios Medical School, Anna Schuster und Sebastian Apweiler. Beide engagieren sich in der Studentischen Poliklinik auf St. Pauli – sie bieten in der Hilfseinrichtung CaFée mit Herz gemeinsam mit Kommilitonen jeden Freitag eine kostenlose Sprechstunde für Obdachlose, Geflüchtete, Patienten ohne Krankenversicherung an. Was sie dort erleben und warum sie vor dem ersten Einsatz etwas nervös waren, das erzählen sie im Gespräch mit Vanessa Seifert.

Wie sieht sie aus, die Medizin von morgen? Was bewegt junge Menschen, den Arztberuf zu ergreifen? Darum geht es in einer Spezial-Folge der „Digitalen Sprechstunde“, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Zu Gast sind zwei Studierende der Asklepios Medical School, Anna Schuster und Sebastian Apweiler. Beide engagieren sich in der Studentischen Poliklinik auf St. Pauli – sie bieten in der Hilfseinrichtung CaFée mit Herz gemeinsam mit Kommilitonen jeden Freitag eine kostenlose Sprechstunde für Obdachlose, Geflüchtete, Patienten ohne Krankenversicherung an. Was sie dort erleben und warum sie vor dem ersten Einsatz etwas nervös waren, das erzählen sie im Gespräch mit Vanessa Seifert.