Was tun gegen den sogenannten „Winter-Blues“? Was tun gegen den sogenannten „Winter-Blues“, an dem laut einer aktuellen Studie mindestens jeder Zehnte leidet? Professor Dr. Claas-Hinrich Lammers, Ärztlicher Direktor der Psychiatrie an der Asklepios Klinik Nord/Ochsenzoll, nennt in der aktuellen Folge der „Digitalen Sprechstunde“ fünf konkrete Tipps. Der habilitierte Mediziner erläutert auch, wann aus einem temporären Tief eine veritable Depression wird und wo Betroffene Hilfe finden. Und was ist dran an der Studie, wonach Hamburg die „depressivste Stadt der Republik“ sei? „Das würde ich nicht überbewerten“, so der Experte. „Dafür gibt es eine recht einfach Erklärung.“ Welche das ist und wie man auf vermeintlich depressive Freunde oder Familienmitglieder einwirken sollte, erklärt der Arzt im Gespräch mit Vanessa Seifert.