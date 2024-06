Erleichtert ein Schnaps nach schwerem Essen die Verdauung? Oder hilft ein Espresso besser? „Am besten in Bewegung an der Luft“, sagt Dr. Jens Niehaus, ab Januar Chefarzt der Abteilung für Gastroenterologie an der Asklepios Klinik Wandsbek. In einem Weihnachts-Spezial der „Digitalen Sprechstunde“, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios, räumt er mit Mythen auf und erklärt im Gespräch mit Vanessa Seifert, warum der menschliche Magen eine echte Diva ist, warum die Briten oft Pfefferminz nach der Mahlzeit reichen und was dran ist, dass spätes Essen nicht sehr bekömmlich ist.

Der Gesundheits-Podcast Erleichtert ein Schnaps nach schwerem Essen die Verdauung? Oder hilft ein Espresso besser? „Am besten in Bewegung an der Luft“, sagt Dr. Jens Niehaus, ab Januar Chefarzt der Abteilung für Gastroenterologie an der Asklepios Klinik Wandsbek. In einem Weihnachts-Spezial der „Digitalen Sprechstunde“, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios, räumt er mit Mythen auf und erklärt im Gespräch mit Vanessa Seifert, warum der menschliche Magen eine echte Diva ist, warum die Briten oft Pfefferminz nach der Mahlzeit reichen und was dran ist, dass spätes Essen nicht sehr bekömmlich ist.