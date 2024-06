Vor wenigen Wochen erst hat Manuela Schwesig, SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, öffentlich bekannt, dass die Diagnose Brustkrebs bei ihr „eine Riesenangst“ ausgelöst habe. Und die Politikerin ist damit nicht allein: Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 70.000 Frauen neu - damit ist Brustkrebs die mit Abstand häufigste Krebsart unter Frauen. Doch was ist die Ursache? „Es ist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren“, sagt Dr. Ursula Scholz, Chefärztin des Asklepios-Brustzentrums mit Hauptsitz in Barmbek, in einer neuen Folge der „Digitalen Sprechstunde“, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Was diese Faktoren sind, welche Rolle die Antibabypille spielt, welche Formen der Therapie es gibt und wie die Chancen auf Heilung stehen, das verrät die renommierte Expertin im Gespräch mit Vanessa Seifert.

Der Gesundheits-Podcast Vor wenigen Wochen erst hat Manuela Schwesig, SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, öffentlich bekannt, dass die Diagnose Brustkrebs bei ihr „eine Riesenangst“ ausgelöst habe. Und die Politikerin ist damit nicht allein: Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 70.000 Frauen neu - damit ist Brustkrebs die mit Abstand häufigste Krebsart unter Frauen. Doch was ist die Ursache? „Es ist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren“, sagt Dr. Ursula Scholz, Chefärztin des Asklepios-Brustzentrums mit Hauptsitz in Barmbek, in einer neuen Folge der „Digitalen Sprechstunde“, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Was diese Faktoren sind, welche Rolle die Antibabypille spielt, welche Formen der Therapie es gibt und wie die Chancen auf Heilung stehen, das verrät die renommierte Expertin im Gespräch mit Vanessa Seifert.