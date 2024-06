Ein Kollege bricht am Schreibtisch plötzlich zusammen, atmet nicht mehr - Herzinfarkt! Doch wer reanimiert, bis der Notarzt eintrifft? „Wirklich jeder kann helfen“, ermutigt Professor Dr. Gunter Nils Schmidt. „Man kann ja gar nichts falsch machen, der Mensch ist im Prinzip schon tot, das Herz schlägt nicht mehr. Schlimmer kann es also nicht werden“, sagt der Chefarzt der Anästhesie von der Asklepios Klinik Altona in einer neuen Folge der „Digitalen Sprechstunde“, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Anlässlich der bundesweiten „Woche der Wiederbelebung“, die am kommenden Montag beginnt, geht es in dieser Episode konkret darum, wie Laien erste Hilfe leisten können. Was der Bee Gees-Hit „Stayin‘ Alive“ damit zu tun hat und woran man erkennt, dass der Großvater am Esstisch einen Schlaganfall erleidet, das erklärt der habilitierte Experte im Gespräch mit Vanessa Seifert.

Chefarzt gibt anlässlich der „Woche der Wiederbelebung“ Tipps, wie Laien Erste Hilfe leisten können Ein Kollege bricht am Schreibtisch plötzlich zusammen, atmet nicht mehr - Herzinfarkt! Doch wer reanimiert, bis der Notarzt eintrifft? „Wirklich jeder kann helfen“, ermutigt Professor Dr. Gunter Nils Schmidt. „Man kann ja gar nichts falsch machen, der Mensch ist im Prinzip schon tot, das Herz schlägt nicht mehr. Schlimmer kann es also nicht werden“, sagt der Chefarzt der Anästhesie von der Asklepios Klinik Altona in einer neuen Folge der „Digitalen Sprechstunde“, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Anlässlich der bundesweiten „Woche der Wiederbelebung“, die am kommenden Montag beginnt, geht es in dieser Episode konkret darum, wie Laien erste Hilfe leisten können. Was der Bee Gees-Hit „Stayin‘ Alive“ damit zu tun hat und woran man erkennt, dass der Großvater am Esstisch einen Schlaganfall erleidet, das erklärt der habilitierte Experte im Gespräch mit Vanessa Seifert.