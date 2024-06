Je älter wir werden, desto schwächer wird unser Herz. „Tatsächlich ist Herzinsuffizienz, wie wir Mediziner es nennen, eine klassische Alterserscheinung und unter den über 70-Jährigen fast schon eine Volkskrankheit“, sagt Professor Dr. Martin Bergmann in einer neuen Folge der „Digitalen Sprechstunde“, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Herzschwäche äußere sich vor allem durch „Luftnot unter Belastung“ - und darunter leiden zehn bis 15 Prozent der 70-Jährigen und schon bis zu 30 Prozent aller 80-Jährigen. Frauen und Männer seien zu gleichen Teilen betroffen. „Die Ursachen für ein schwächelndes Herz sind vielfältig“, erklärt der Chefarzt für Innere Medizin von der Asklepios Klinik Wandsbek im Gespräch mit Vanessa Seifert. Welche Möglichkeiten der Therapie zur Verfügung stehen und was man präventiv tun kann, um gar nicht erst ein schwächelndes Herz zu bekommen, das erklärt der dreifache Vater, der in seiner Freizeit gern Jollensegeln betreibt, in dieser neuen Podcast-Folge.

