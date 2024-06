Wie riskant ist Urlaub in Spanien oder in anderen Ländern, die von der Corona-Pandemie hart getroffen waren? Sollte man den Schweden-Urlaub antreten? Und was, wenn ich im Urlaub Covid-19-Symptome entwickle? Über all das und darüber, was grundsätzlich in die Reiseapotheke gehört und was beim Aktivurlaub in Deutschland zu beachten ist, spricht Dr. Gabriele Groth, Leitende Ärztin der Notaufnahme an der Asklepios Klinik Altona, mit Vanessa Seifert in einer Spezial-Folge der „Digitalen Sprechstunde“, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios.

Wie riskant ist Urlaub in Spanien oder in anderen Ländern, die von der Corona-Pandemie hart getroffen waren? Sollte man den Schweden-Urlaub antreten? Und was, wenn ich im Urlaub Covid-19-Symptome entwickle? Über all das und darüber, was grundsätzlich in die Reiseapotheke gehört und was beim Aktivurlaub in Deutschland zu beachten ist, spricht Dr. Gabriele Groth, Leitende Ärztin der Notaufnahme an der Asklepios Klinik Altona, mit Vanessa Seifert in einer Spezial-Folge der „Digitalen Sprechstunde“, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios.