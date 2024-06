Warum Frauen auch während des Lockdowns unbedingt den Vorsorgetermin beim Frauenarzt wahrnehmen sollten, erklärt Dr. Simone Klüber, Gynäkologie-Chefärztin an der Asklepios Klinik Wandsbek, in der neuen Folge der „Digitalen Sprechstunde“. Gegen eine Infektion mit HP-Viren, die Gebärmutterhalskrebs und andere Krebsformen auslösen können, sollten junge Mädchen – und Jungen! – ab neun Jahren geimpft werden, so die Ärztin.

