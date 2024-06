Herzschrittmacher? So ein Fremdkörper in der Brust? Muss das wirklich sein? Privatdozent Dr. Gerian Grönefeld kennt die Sorgen vieler Patienten und die Ängste der Angehörigen. „Aber ich kann da immer alle beruhigen: Das ist kein Gruseleingriff, da wird auch nicht der ganze Brustkorb geöffnet, wie mancher fürchtet“, sagt der Chefarzt der Abteilung für Kardiologie an der Asklepios Klinik Barmbek in einer neuen Folge der „Digitalen Sprechstunde“, dem Medizin-Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios.

Herzschrittmacher? So ein Fremdkörper in der Brust? Muss das wirklich sein? Privatdozent Dr. Gerian Grönefeld kennt die Sorgen vieler Patienten und die Ängste der Angehörigen. „Aber ich kann da immer alle beruhigen: Das ist kein Gruseleingriff, da wird auch nicht der ganze Brustkorb geöffnet, wie mancher fürchtet“, sagt der Chefarzt der Abteilung für Kardiologie an der Asklepios Klinik Barmbek in einer neuen Folge der „Digitalen Sprechstunde“, dem Medizin-Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios.