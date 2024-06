Es ist die wohl härteste Diagnose: Krebs. „Das ist natürlich ein Schock, denn es schwingt immer mit: es geht um Leben und Tod“, sagt Professor Dr. Axel Stang. Umso wichtiger sei es, die Termine zur Vorsorge auch in Zeiten von Corona wahrzunehmen, so der Chefarzt der Abteilung für Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin an der Asklepios Klinik Barmbek. Er spricht über Durchbrüche der modernen Krebsmedizin und erklärt die Vorteile eine Onkologischen Zentrums.

