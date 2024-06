Die Zahl der schwerst erkrankten Covid-19-Patienten, die auf der Intensivstation behandelt und beatmet werden müssen, nimmt mit großer Geschwindigkeit zu“, sagt Dr. Martin Bachmann in der aktuellen Folge der „Digitalen Sprechstunde“, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios: „Die Dynamik ist enorm.“ Neun sehr schwere Fälle werden derzeit auf der Intensivstation des Asklepios Klinikums Harburg von dem Chefarzt und seinem Team behandelt - so viele wie in keinem anderen Hamburger Krankenhaus. „Die Verteilung ist zufällig, aber es zieht in allen Kliniken merklich an.“ Covid-19 sei für ihn „die schwerste Krankheit“, mit der er es im Laufe seiner langen Karriere bisher zu tun gehabt habe, sagt der Chefarzt im Gespräch mit Vanessa Seifert. Über die genauen Gründe und darüber, was man seit dem Frühjahr schon über die Erkrankung gelernt habe, spricht der passionierte Windsurfer ebenfalls. Er ist überzeugt, dass uns Corona noch mindestens bis zum Frühjahr begleitet.

