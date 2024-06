Dr. Christian Saß, Neurologie-Oberarzt am Asklepios Klinikum Harburg, spricht in der „Digitalen Sprechstunde“ über seltene Erkrankungen. Spezialisiert hat er sich auf Huntington, eine tückische Erbkrankheit, die oft jahrelang verborgen bleibt. (Was das mit der Psyche macht und welche Therapiehoffnung es gibt, erklärt der Mediziner im Gespräch mit Vanessa Seifert).

